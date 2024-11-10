السير: استثناء "السكوترات" من حظر تجول الدراجات ليلاً

الوكيل الإخباري- أكّدت إدارة السير أن دراجات "السكوتر" مستثناة من تعليمات حظر تجول الدراجات الآلية (العادية والرياضية) في الأحياء السكنية، اعتبارًا من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 6 صباحًا.

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وأوضحت إدارة السير استثناء دراجات "السكوتر" من التعليمات، والمصممة بأن يكون المحرك مثبتًا على الجزء الخلفي من الشاسيه، وتعمل بمحرك بنزين أو كهرباء أو هجين، ويكون نظام الحركة فيها أوتوماتيكيًا كاملًا (full automatic)، أو التي يعتمد تصنيفها (Scooter) حسب مواصفات الشركة الصانعة.



وأشارت إدارة السير في منشور لها عبر مواقع التواصل أمس إلى بدء نفاذ قانون المادة 6 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2024، والتي نصت على: "منع استخدام الدراجات الآلية (العادية والرياضية) في الأحياء السكنية اعتبارًا من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 6 صباحًا."



وأوضحت أن من يخالف التعليمات سيتم حجز دراجته الآلية لمدة أسبوعين ومخالفة السائق وفق أحكام قانون السير النافذ.