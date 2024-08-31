السير: نتعامل مع طوب متساقط على دوار في الجبيهة

ودعت السائقين الى توخي الحيطة والحذر، وعدم التباطؤ والتجمهر قرب موقع الحادث، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع ..
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