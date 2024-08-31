السير: نتعامل مع طوب متساقط على دوار في الجبيهة

الوكيل الإخباري- نوهت ادارة السير الى سقوط حمولة من الطوب من احدى مركبات الشحن في منطقة الجبيهة ، وبالتحديد على دوار الاميرة بسمة.

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وأكدت في ادراج "فيسبوكي" الى انه يجري العمل حالياً من قبل كوادرنا لرفع الاثر عن الطريق بالتعاون مع الجهات صاحبة الاختصاص وتسيير الحركة المرورية.