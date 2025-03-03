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السير: 692 حادث سير في أول يوم دوام في رمضان

حادث قبل وقت الإفطار على شارع الأردن
حادث قبل الإفطار على شارع الأردن
الإثنين، 03-03-2025 10:08 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة السير المركزية عن تعاملها مع 692 حادثًا في أول يوم دوام خلال شهر رمضان، حيث كانت أغلب الحوادث تتعلق بمركبات فرادى. كما تم تسجيل 97 مخالفة لقطع الإشارة الحمراء، وهي تعتبر مخالفة خطرة جدًا.اضافة اعلان


وفيما يتعلق بالحوادث الجسيمة، وقع حادث على الطريق الصحراوي بالقرب من محافظة الكرك أسفر عن وفاتين وثلاث إصابات متوسطة جرى نقلها إلى مستشفى الكرك الحكومي. 

كما وقع حادث تصادم على طريق البحر الميت بعد إشارة الراما باتجاه البحر، مما أدى إلى إصابتين متوسطتين جرى إسعافهما إلى مستشفى الشونة .

 وفي حادث آخر على الطريق الصحراوي بالقرب من الحسا، تم نقل مصاب إلى مستشفى الطفيلة الحكومي بإصابة متوسطة.

ودعت إدارة السير السائقين إلى توخي الحذر والانتباه على الطرق خلال هذه الفترة.
 
gnews

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