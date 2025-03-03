السير: 692 حادث سير في أول يوم دوام في رمضان

وفيما يتعلق بالحوادث الجسيمة، وقع حادث على الطريق الصحراوي بالقرب من محافظة الكرك أسفر عن وفاتين وثلاث إصابات متوسطة جرى نقلها إلى مستشفى الكرك الحكومي.
كما وقع حادث تصادم على طريق البحر الميت بعد إشارة الراما باتجاه البحر، مما أدى إلى إصابتين متوسطتين جرى إسعافهما إلى مستشفى الشونة .
وفي حادث آخر على الطريق الصحراوي بالقرب من الحسا، تم نقل مصاب إلى مستشفى الطفيلة الحكومي بإصابة متوسطة.
ودعت إدارة السير السائقين إلى توخي الحذر والانتباه على الطرق خلال هذه الفترة.
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