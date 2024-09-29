"الشؤون الفلسطينية" تثمن الدعم الماليزي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- وزعت السفارة الماليزية اليوم الأحد مساعدات على 1400 أسرة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في محافظة الزرقاء، خلال زيارة قام بها السفير الماليزي محمد نصري عبد الرحمن، لمخيم حطين.

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وثمن مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، بحضور رئيس لجنة خدمات مخيم حطين، صالح عبد العزيز، مبادرة الحكومة الماليزية الإنسانية الداعمة للشعبين الأردني والفلسطيني، والتي تدل على متانة العلاقات بين البلدين.



وأشاد بدعم الحكومة الماليزية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تسعى بدورها مع الحكومة الأردنية الى تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات المملكة الـ13 والذي يصل عددهم إلى 70 ألف لاجئ.