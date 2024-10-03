الشخاترة: التربية تعمل على تحسين البيئة التعليمية بالجيزة

الوكيل الإخباري- قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة إن تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين البيئة التعليمية يُعد من أولويات الوزارة لضمان حصول الطلبة على بيئة تعليمية ملائمة ولتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المرافق التعليمية.

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جاء ذلك خلال تفقدها عددًا من المدارس في لواء الجيزة اليوم الخميس بحضور مدير التربية والتعليم للواء الجيزة سعد السكارنة ومدير إدارة الأبنية المهندس عصام أبو احمدة ومن إدارة التخطيط عايش الملاجي.



وتأتي هذه الزيارة التي شملت مدرسة أم رمانة الأساسية المختلطة ومدرسة صوفة الأساسية المختلطة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البيئة التعليمية وضمان توافر جميع المستلزمات الأساسية للمدارس، حيث تضمنت مرافق المدارس والمحيط بها.