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الشديفات يؤكد أهمية بناء قدرات العاملين مع الشباب

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الخميس، 14-11-2024 03:41 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، اليوم الخميس، أهمية بناء قدرات العاملين مع الشباب، مشيراً إلى أنهم يشكلون جزءا أساسيا من منظومة العمل الشبابي وحلقة رئيسية في التواصل في مختلف المحافظات.

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وأوضح الشديفات، خلال اطلاعه على سير عمل مديرية شباب الطفيلة، وزيارته مركز شابات الطفيلة، أن تدريب العاملين مع الشباب، يأتي ضمن خطة الوزارة لتفعيل المراكز الشبابية، والتي تشمل تطوير البرامج الشبابية، وتهيئة المرافق الشبابية والرياضية، وتمكين العاملين، مشيرًا إلى أن تلك الأنشطة تتماشى مع رؤية التحديث الإداري التي تركز على تأهيل وتطوير الموارد البشرية.


واستمع الوزير من رئيس قسم المراكز الشبابية في المديرية رأفت الحمران، إلى عرض حول أبرز البرامج والفعاليات التي تنفذها المراكز الشبابية في المحافظة، ونسبة ارتياد الشباب لهذه المراكز.


وخلال جولة ميدانية، التقى الشديفات رؤساء المراكز الشبابية الذين يشاركون في برنامج "بناء قدرات العاملين مع الشباب" الذي تنفذه الوزارة بمشاركة 38 موظفاً من رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية في المحافظة واستمع لأبرز التحديات التي يواجهونها، وسبل النهوض بالعمل الشبابي في المحافظة.

 
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