الشديفات يؤكد أهمية بناء قدرات العاملين مع الشباب

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، اليوم الخميس، أهمية بناء قدرات العاملين مع الشباب، مشيراً إلى أنهم يشكلون جزءا أساسيا من منظومة العمل الشبابي وحلقة رئيسية في التواصل في مختلف المحافظات.

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وأوضح الشديفات، خلال اطلاعه على سير عمل مديرية شباب الطفيلة، وزيارته مركز شابات الطفيلة، أن تدريب العاملين مع الشباب، يأتي ضمن خطة الوزارة لتفعيل المراكز الشبابية، والتي تشمل تطوير البرامج الشبابية، وتهيئة المرافق الشبابية والرياضية، وتمكين العاملين، مشيرًا إلى أن تلك الأنشطة تتماشى مع رؤية التحديث الإداري التي تركز على تأهيل وتطوير الموارد البشرية.



واستمع الوزير من رئيس قسم المراكز الشبابية في المديرية رأفت الحمران، إلى عرض حول أبرز البرامج والفعاليات التي تنفذها المراكز الشبابية في المحافظة، ونسبة ارتياد الشباب لهذه المراكز.