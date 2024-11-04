الشديفات يؤكد أهمية دور الشباب في وضع الخطط والبرامج الشبابية

وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، قال الشديفات، خلال لقائه أمس الأحد مجموعة من الناشطين في العمل الشبابي في محافظة الزرقاء، إن تمكين الشباب من المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمثل أحد الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للشباب.
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