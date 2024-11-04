 
الإثنين 2024-11-04 05:08 م
 

الشديفات يؤكد أهمية دور الشباب في وضع الخطط والبرامج الشبابية

المهندس يزن الشديفات
المهندس يزن الشديفات
الإثنين، 04-11-2024 05:00 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، أهمية دور الشباب في وضع الخطط والبرامج الشبابية التي تنفذها مديريات الشباب والمراكز الشبابية، خاصة أنه سيتم إشراك الهيئات الإدارية للمراكز في وضع البرامج التي تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يحقق الأهداف الوطنية ومسارات التحديث السياسي والاقتصادي.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، قال الشديفات، خلال لقائه أمس الأحد مجموعة من الناشطين في العمل الشبابي في محافظة الزرقاء، إن تمكين الشباب من المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمثل أحد الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للشباب.

 
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