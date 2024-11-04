الشديفات يؤكد أهمية دور الشباب في وضع الخطط والبرامج الشبابية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، أهمية دور الشباب في وضع الخطط والبرامج الشبابية التي تنفذها مديريات الشباب والمراكز الشبابية، خاصة أنه سيتم إشراك الهيئات الإدارية للمراكز في وضع البرامج التي تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يحقق الأهداف الوطنية ومسارات التحديث السياسي والاقتصادي.

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