الشواربة يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

وأعرب الشواربة عن شكره للهيئة المستقلة للانتخاب ، والأجهزة الامنية ، للجهود التي تبذل لاجراء الانتخابات في أجواء تسودها الشفافية والنزاهة والحياد في ظل قيادة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين .
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