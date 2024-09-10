الشواربة يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

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الوكيل الإخباري- أدلى أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الثلاثاء ، بصوته في الإنتخابات البرلمانية بمدرسة ابو عليا الأساسية الاولى ، ضمن الدائرة الاولى / العاصمة عمان . اضافة اعلان







وأعرب الشواربة عن شكره للهيئة المستقلة للانتخاب ، والأجهزة الامنية ، للجهود التي تبذل لاجراء الانتخابات في أجواء تسودها الشفافية والنزاهة والحياد في ظل قيادة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين .