الأحد 2025-12-14 11:07 ص

قرار هام بشأن تملك العقارات في السعودية

السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا
علم السعودية
الأحد، 14-12-2025 07:51 ص

الوكيل الإخباري-   يبدأ في يناير 2026 تطبيق النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة.

اضافة اعلان

 

وقال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن شهر يناير سيشهد تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في جميع مدن السعودية باستثناء 4 مدن مكة والمدينة المنورة وجدة والرياض.

وأفاد بأنه ستوجد مناطق يسمح فيها بالتملك للأجانب من خارج المملكة، أما المقيمون فلهم حق تملك وحدة سكنية.

وبين الحقيل أنه بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي والزراعي، فسيكون التملك مفتوحا للأجانب في كل مدن المملكة دون استثناء.

ويهدف نظام تملك غير السعوديين العقار إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين أفرادا وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة.

وينص النظام على أنه يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها.

وأتاح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن، خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُشترط أن يكون الشخص مسلما إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عبيدات يطالب بتشديد الرقابة بعد سحب مدافئ غير مطابقة للمواصفات

أخبار محلية حماية المستهلك تطالب بتشديد الرقابة بعد سحب مدافئ "الشموسة"

فا

فيديو الوكيل "حفيظ دراجي" يعلق على حظوظ المنتخب الأردني في بطولة كأس العرب

جلسة تشريعية لمجلس النواب

شؤون برلمانية لجنة فلسطين النيابية: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين

غل

فيديو الوكيل الاعلامي محمد الوكيل يوجه رسالة للنشمي يزن النعيمات

قب

فيديو الوكيل والد يزن نعيمات: السلامي أب وهذا سبب نجاحه

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة غزة

فلسطين الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة

جيش الاحتلال

فلسطين استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال غرب جنين

نه

فيديو الوكيل والد يزن النعيمات في اتصال عبر برنامج الوكيل : يزن بخير و احنا بنستمد المعنوية منه



 






الأكثر مشاهدة