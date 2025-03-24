الصفدي: إسرائيل خرقت اتفاقية التبادل واستأنفت عدوانها على غزة

وأضاف خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن إسرائيل خرقت اتفاقية التبادل التي كانت أنجزت بجهود مصرية قطرية أميركية واستأنفت عدوانها على غزة.
وأوضح الصفدي أن هذه الخروقات شملت عمليات عسكرية أدت إلى ارتقاء أكثر من 70 غزي، كما شمل عدم السماح بإدخال الكرفانات والخيم اللتين يشكلان ضرورة من أجل إيواء الغزيين بعد أن دمرت إسرائيل أكثر من 70% من غزة بيوتا ومدارس ومساجد وكنائس وشوارع وغيرها من ذلك.
وبين أن إسرائيل أوقفت تزويد غزة بالكهرباء، كما جعلت غزة تعاني من شح كبير في مياه الشرب جراء قصف محطات توريد المياه.
وأكد الصفدي على أنه أمام هذا الواقع لم يتوقف الجهد الأردني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل إلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة إلزامها بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن عدم إدخال المساعدات الإنسانية هو خرق فاضح للقانون الدولي، إذ أن استخدام الغذاء والدواء سلاحا هو جريمة حرب يدينها القانون الدولي.
وبين الصفدي أن هذه الجهود شملت كل مراكز القرار المؤثرة في العالم، ونعمل أيضا ضمن جهد عربي إسلامي واحد أخر اجتماع عقد أمس الأحد في القاهرة من خلال اللجنة العربية الإسلامية المكلفة من القمة العربية الإسلامية للعمل من أجل وقف العدوان على غزة، مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وأكد على أن الاجتماع شمل تبادل وجهات النظر والمواقف الثابتة بأن وقف إسرائيل للعدوان هو أولوية وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بفاعلية للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
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