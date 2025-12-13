الأمير راشد بن الحسن يرعى حفل تخريج خريجي المرحلة الأولى من برنامج التايكواندو

الوكيل الإخباري- رعى سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو، اليوم السبت، حفل تخريج خريجي المرحلة الأولى من برنامج التايكواندو في المراكز الشبابية الذي نظمته وزارة الشباب بالتعاون مع الاتحاد الأردني للتايكواندو.

وحضر الحفل وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، والسفير الكوري في الأردن كيم بيلوو، وأمين عام الوزارة الدكتور مازن أبو بقر، ومدير المدينة رعد ميرزا، وأمين سر الاتحاد المهندس فيصل العبداللات .



وأكد الوزير العدوان أن رعاية سمو الأمير راشد لرياضة التايكواندو شكلت رافعة حقيقية لتطورها على المستوى الوطني، وأسهمت في ترسيخ مكانة الأردن إقليمياً ودولياً، ضمن رؤية ملكية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، وبدعم سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.



وأشار العدوان إلى أن وزارة الشباب تعمل بالشراكة مع الاتحاد الأردني للتايكواندو على تطوير مسار تدريبي لهذه الرياضة داخل المراكز الشبابية، يقوم على استثمار أوقات الشباب ورفع لياقتهم البدنية وتعزيز قيم الانضباط والروح الرياضية لديهم، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأهم للمستقبل.



وثمن عمق الشراكة بين الأردن وكوريا، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون في تنفيذ برنامج التايكواندو بين الجانبين وتوفير الدعم الفني والخبرات التدريبية اللازمة لتوطين هذه الرياضة وتعزيز استدامتها.



من جانبه بيّن العبداللات أن البرنامج يشكّل مشروعًا وطنيًا نوعيًا يهدف إلى تمكين الشباب، وبناء قدراتهم البدنية والسلوكية، وتعزيز قيم الانضباط والثقة بالنفس.



وأشار إلى أن رياضة التايكواندو تُعد من أكثر الرياضات انتشارًا في الأردن، وقد حققت إنجازات مميزة على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل دعم القيادة الهاشمية، وتوجيهات سمو الأمير راشد.



وثمّن العبداللات الدعم والاهتمام الذي أولاه رئيس الوزراء للمشروع، والدور المحوري لوزارة الشباب، مؤكدًا أن الشراكة بين الوزارة والاتحاد تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي، وسيتم البناء عليها لتوسيع البرنامج مستقبلًا ليشمل مزيدًا من الشباب والرياضات في مختلف محافظات المملكة.