اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة

الوكيل الإخباري-اختتم في محافظة العقبة البرنامج التدريبي المهني المتخصص بعنوان "فن التعامل مع الخيول والحذو"، الذي نفذته السلطة بالتعاون مع نادي فروسية العقبة، ضمن برامجها الهادفة إلى تمكين أبناء المجتمع المحلي وفتح آفاق عمل متخصصة في مجالات السياحة والرياضة.

ويأتي البرنامج في إطار سعي سلطة العقبة لتأهيل الباحثين عن عمل بالمهارات اللازمة في مجال العناية بالخيول والتعامل الآمن معها، إلى جانب إكسابهم أساسيات فن الحذو وفق المعايير الفنية والمهنية المعتمدة، وبما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.



وقال مفوض الشؤون السياحية والشباب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت النابلسي، إن تنفيذ هذا البرنامج ينسجم مع رؤية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخططها الداعمة للمهن النوعية المرتبطة بالسياحة الرياضية والثقافية، مشيرًا إلى أن المشاركين سيحصلون على شهادات تدريبية معتمدة تتيح لهم فرص عمل مباشرة في منطقة العقبة وفي الأسواق المجاورة، ضمن نهج تنموي يقوم على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص.



وأكد النابلسي حرص السلطة على مواصلة إطلاق البرامج التدريبية المتخصصة التي تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز المشاركة الاقتصادية للشباب، داعيا المهتمين إلى متابعة الإعلانات الرسمية والتسجيل عبر القنوات المعتمدة.



من جانبه، قال مدير مديرية دعم التشغيل في السلطة، رائد العسيلي، إن البرنامج تضمن تدريبا نظريا وعمليا مكثفا، شمل التعرف على سلوك الخيول وطرق التعامل السليم معها، ومهارات العناية اليومية من نظافة وتغذية وصحة عامة، إضافة إلى التعرف على أدوات الحذو وأنواع الحدوات، والتدريب على تقليم الحافر وتركيب الحدوات بأسلوب احترافي، وتدريب ميداني في ميادين نادي فروسية العقبة.