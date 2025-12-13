مؤسسة المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، السبت، عن حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات، وعن إجراءات مكثفة للتحفظ عليها.

وأشارت المؤسسة إلى أنه جرى منع 3 مصانع محلية من بيع المدافئ في السوق المحلي انتظارا لنتائج الفحوصات الفنية التي تجريها الجمعية العلمية الملكية على عينات منها إثر حوادث الاختناق ووفاة عدد من الأشخاص كما جرى التحفظ على الكميات الموجودة لديها.



وأوضحت أن "مثل هذه السلع ولحساسيتها تخضع لإجراءات رقابية مشددة قبل وبعد طرحها في السوق المحلي بما يضمن السلامة العامة ولا تهاون إطلاقا مع أي مخالفات للمواصفات أيا كانت".



وبينت المؤسسة أنه جرى التحفظ لغاية اليوم على أكثر من 5 آلاف مدفأة تسببت بحالات اختناق وإرسال عينات منها للفحص في الجمعية العلمية الملكية.



وكان الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أنّه جرى التحفظ احترازيا على 5000 مدفأة داخل المصانع التي تقوم بتصنيعها، إضافة إلى منع بيعها بالمحلات التجارية.



وأضاف أنه أُرسلت كافّة العينات من المدافئ والتي أخذت من المصانع والمحلات ومن البيوت التي تعرّض ساكنوها للاختناق للجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوص عليها وتحديد أسباب الوفيات.



وشدّد الناطق الإعلامي على الجميع ضرورة عدم استخدام نوع من المدافئ التي تعمل على الغاز، وتنتجه عدّة مصانع وتحت أي ظرف كان لحين صدور التقارير الفنية من الجهات المختصّة.



وشدد على ضرورة تهوية المنازل باستمرار وبين الحين والآخر، تجنّباً لتجمع الغازات السامة وكذلك استخدام خراطيم لا تزيد طولها عن متر ونصف .