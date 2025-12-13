اتحاد المدربين العرب وجمعية المعلمين الكويتية يوقعان بروتوكول تعاون

ووقع البروتوكول رئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس خطايبة، ورئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي، في خطوة وصفها الجانبان بالنوعية، وتجسد الإيمان المشترك بأن الارتقاء بالمعلم ركيزة أساسية للارتقاء بالمجتمع.
وقال خطايبة، إن البروتوكول يشكل إضافة نوعية لجهود الاتحاد في تطوير المهنة، ويتيح مسارات عملية لتبادل الخبرات، واعتماد المعلمين الكويتيين كمدربين معتمدين عربياً ودولياً وفق الأطر المهنية المعتمدة، وبما يعزز كفاءة الأداء ويصون رسالة التعليم بمعايير الجودة.
وأوضح أن الاتفاق ينص على التعاون في تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات وورش العمل، وتمكين الجمعية من تفعيل البرامج والمؤهلات المهنية والتقنية الصادرة عن المنظمات الدولية تحت مظلة اعتماد الاتحاد، وبما ينسجم مع سياسات وضوابط ومعايير الجودة ذات الصلة.
وبين أن البروتوكول يتضمن اعتماد جمعية المعلمين الكويتية عضواً عاملاً في الاتحاد، واعتماد الحقائب التدريبية ومخرجات التعلم وإصدار الشهادات وفق لوائح ضمان الجودة، إضافة إلى اعتماد مدربي الجمعية، وترشيح الأعضاء لجوائز التميز العربية، وتفعيل بوابة الخبراء العرب وفق الضوابط المعتمدة.
وأشار خطايبة إلى أن الاتفاق يعزز الحوكمة والتميز المؤسسي، من خلال إشراك الجمعية في المجلس العربي لإدارة الجودة والتميز (AFQEM) التابع للاتحاد، وتمثيل رئيس الجمعية في مجلس إدارته، وتبني نماذج الجودة والتميز العربية وتطبيقاتها.
وأكد أن البروتوكول يشكل نقطة انطلاق لتوسيع التعاون مع الجمعيات والنقابات المماثلة عربياً، وبما يحول الشراكات من اتفاقات موقعة إلى برامج منفذة ونتائج ملموسة، مثمناً دور المشرف المعتمد للبروتوكول الدكتور مجدي حمدان، وجهود فريق الجمعية في ضمان الانتقال من التوقيع إلى التنفيذ.
من جانبه، أكد الهولي أن البروتوكول يمثل محطة مهمة في تطوير أعمال الجمعية وتوسيع انتشار خدماتها عربياً، ويؤسس لمسار مؤسسي لتطبيق معايير الجودة والتميز، بما يضمن حوكمة المبادرات وقياس النجاح بالأثر.
وأضاف، إن تطبيق معايير الجودة والتميز سيمنح برامج الجمعية اتساقاً وموثوقية، ويرفع مستوى المخرجات، ويعزز أثر التدريب في المدرسة والمؤسسة والمجتمع.
بدوره، أعرب الدكتور مجدي حمدان عن اعتزازه بالثقة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستقوم على خطة تنفيذية واضحة، ولجنة تنسيقية فاعلة، ومتابعة دورية تترجم بنود البروتوكول إلى برامج معتمدة ومدربين مؤهلين وفعاليات نوعية.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه يعزز صناعة التدريب العربي، ويربط التعليم بالجودة، ويكرس المهنية والتميز، وبما يسهم في إبقاء المعلم العربي في موقع الريادة.
