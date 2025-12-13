اتحاد المدربين العرب وجمعية المعلمين الكويتية يوقعان بروتوكول تعاون

الوكيل الإخباري- وقع اتحاد المدربين العرب وجمعية المعلمين الكويتية اليوم السبت، بروتوكول تعاون يهدف إلى بناء شراكة مهنية واسعة في مجالات التعليم والتدريب والاستشارات، وبما يعزز جودة الأداء ويرتقي بالكفاءات التعليمية، ويدعم التكامل المؤسسي على مستوى الوطن العربي.

‏‏ووقع البروتوكول رئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس خطايبة، ورئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي، في خطوة وصفها الجانبان بالنوعية، وتجسد الإيمان المشترك بأن الارتقاء بالمعلم ركيزة أساسية للارتقاء بالمجتمع.

‏وقال خطايبة، إن البروتوكول يشكل إضافة نوعية لجهود الاتحاد في تطوير المهنة، ويتيح مسارات عملية لتبادل الخبرات، واعتماد المعلمين الكويتيين كمدربين معتمدين عربياً ودولياً وفق الأطر المهنية المعتمدة، وبما يعزز كفاءة الأداء ويصون رسالة التعليم بمعايير الجودة.



‏‏وأوضح أن الاتفاق ينص على التعاون في تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات وورش العمل، وتمكين الجمعية من تفعيل البرامج والمؤهلات المهنية والتقنية الصادرة عن المنظمات الدولية تحت مظلة اعتماد الاتحاد، وبما ينسجم مع سياسات وضوابط ومعايير الجودة ذات الصلة.