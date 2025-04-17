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الصفدي: تشرفت بنقل رسالة الملك للرئيس الشرع والتي تؤكد على الوقوف مع سوريا

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الخميس، 17-04-2025 07:47 م

الوكيل الإخباري-   استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قصر الشعب في دمشق.

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وكتب الصفدي عبر منصة إكس "تشرفت بنقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، ورسالة من جلالته أكدت الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ودعم الأردن لسوريا وأمنها واستقرارها والوقوف معها في عملية إعادة البناء".


وأضاف "وبعث الرئيس الشرع تحياته إلى جلالة الملك، وأكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتثمينه دعم الأردن لسوريا التي شدد على أنها تحرص على تطوير علاقاتها مع المملكة في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين".

 
gnews

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