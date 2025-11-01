الصفدي وبارك يبحثان متابعة خريطة الطريق الأردنية السورية الأميركية لحل أزمة السويداء

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، مع المبعوث الأميركي الخاص لسوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس بارِك مباحثات على هامش أعمال الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة 2025.

وركزت المباحثات على متابعة خريطة الطريق الأردنية السورية الأميركية المشتركة لحل الأزمة في السويداء واستقرار الجنوب السوري التي تم إقرارها في 16 أيلول 2025.



وعقد الصفدي لقاء مع المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهنبول، وبحث معه سبل تكاتف الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.



والتقى الصفدي عددا من نظرائه والمسؤولين المشاركين في الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة.