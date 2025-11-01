السبت 2025-11-01 07:42 م
 

الصفدي وبارك يبحثان متابعة خريطة الطريق الأردنية السورية الأميركية لحل أزمة السويداء

نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
السبت، 01-11-2025 07:24 م

الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، مع المبعوث الأميركي الخاص لسوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس بارِك مباحثات على هامش أعمال الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة 2025.

اضافة اعلان


وركزت المباحثات على متابعة خريطة الطريق الأردنية السورية الأميركية المشتركة لحل الأزمة في السويداء واستقرار الجنوب السوري التي تم إقرارها في 16 أيلول 2025.


وعقد الصفدي لقاء مع المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهنبول، وبحث معه سبل تكاتف الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.


والتقى الصفدي عددا من نظرائه والمسؤولين المشاركين في الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر

أخبار محلية آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر

نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي وبارك يبحثان متابعة خريطة الطريق الأردنية السورية الأميركية لحل أزمة السويداء

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر

أخبار محلية إطلاق أسبوع التنقّل من أجل العمل .. البوابة الدولية للمسارات المهنية

الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري

أخبار محلية بدء استيفاء الرسوم على طريق "الحرانة–العمري" اعتبارا من الاثنين

النائب الدكتور أيمن البدادوة

شؤون برلمانية كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وحزب الاتحاد الوطني يؤكدان دعم الرؤية الملكية في الصناعة ويطالبان بإنصاف المتقاعدين وإنشاء كلية ومشفى حكومي

اختتام ورشة عمل حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت

أخبار محلية اختتام ورشة عمل حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها

أخبار محلية حملة لتوزيع الطرود الخيرية في مخيم إربد



 
 





الأكثر مشاهدة