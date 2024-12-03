 
الثلاثاء 2024-12-03 06:56 م
 

الصفدي يؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا يحفظ وحدتها

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الثلاثاء، 03-12-2024 06:12 م

الوكيل الإخباري-    أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث معه تطورات الأوضاع في سوريا إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وتركيا وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. 

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 كما بحث الصفدي في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون.

وأكد الصفدي ضرورة تكاتف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها وسلامة مواطنيها ويخلصها من الإرهاب ويهيء ظروف العودة الطوعية للاجئين.

 

 
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