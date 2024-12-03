الصفدي يؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا يحفظ وحدتها

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث معه تطورات الأوضاع في سوريا إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وتركيا وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

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