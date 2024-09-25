الصفدي يؤكد موقف الأردن الثابت من وقف العدوان على غزة وحل الدولتين

الوكيل الإخباري- واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، لقاءاته مع نظرائه وزراء خارجية دول عربية وأجنبية، يوم أمس، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



والتقى الصفدي وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، وبحث معه التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة.



وأكد الوزيران ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد الأفق السياسي الحقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.



وبحث الصفدي وإيدي التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري الذي تنظمه اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة إلى جانب النرويج والاتحاد الأوروبي، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.



وثمن الصفدي الدور الهام الذي تقوم به النرويج في إطار رئاستها للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.



وأجرى الصفدي مباحثات مع وزير خارجية سلوفاكيا يوراي بلانار تناولت الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة.



وركزت المباحثات على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



كما التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين نظيره وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز، في اجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.



وأكد الوزيران ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، كخطوة أولى وضرورية لخفض التصعيد في المنطقة وتجنبها تبعات كارثية.



ووقع الصفدي وبيترز اتفاقية خدمات جوية بين البلدين الصديقين.



إلى ذلك، عقد الوزير الصفدي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي، اجتماعاً في سياق آلية التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وأكد الوزراء الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثلاثي في كافة المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز العمل العربي المشترك، تنفيذاً لتوجيهات قادة البلدان الثلاثة الشقيقة.



وصدر عن الاجتماع بيان مشترك تالياً نصه:



اجتمع وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق بتاريخ ٢٤ أيلول ٢٠٢٤ على هامش أعمال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وبحث الوزراء مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي، وذلك تحضيراً للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة. وتناول الوزراء التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما أدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكدوا أن اسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.



ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب، وأشاروا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.

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