فيديو مُهين يثير الغضب في سوريا: إجبار زوجة على تقبيل قدم حماتها في ريف حلب

الأحد، 14-12-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري-   تصدّر مقطع فيديو متداول في سوريا موجة غضب واسعة، بعد أن وثّق مشهداً مهيناً تظهر فيه سيدة تُجبر على تقبيل قدم والدة زوجها أمام الكاميرا، مقابل السماح لها بالعودة إلى منزل الزوجية مع طفلها، في واقعة قيل إن الزوج هو من قام بتصويرها.

ويُظهر الفيديو السيدة وهي تحتضن طفلها قبل أن تُجبر، بإملاء من والدة الزوج، على تنفيذ الفعل المذل. وتداول ناشطون أن الحادثة وقعت في ريف حلب، مشيرين إلى توقيف والدة الزوج، بينما لا يزال الزوج متوارياً عن الأنظار.


في المقابل، أكدت تقارير عدم صدور أي بيان رسمي حتى الآن يوضح ملابسات الواقعة أو مكانها وتوقيتها بدقة.

 

 

 

 

 

 

