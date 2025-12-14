فيديو مُهين يثير الغضب في سوريا: إجبار زوجة على تقبيل قدم حماتها في ريف حلب

ويُظهر الفيديو السيدة وهي تحتضن طفلها قبل أن تُجبر، بإملاء من والدة الزوج، على تنفيذ الفعل المذل. وتداول ناشطون أن الحادثة وقعت في ريف حلب، مشيرين إلى توقيف والدة الزوج، بينما لا يزال الزوج متوارياً عن الأنظار.
في المقابل، أكدت تقارير عدم صدور أي بيان رسمي حتى الآن يوضح ملابسات الواقعة أو مكانها وتوقيتها بدقة.
في قرية بزاعة شرقي حلب، أقدمت حماتٌ على إجبار زوجة ابنها على تقبيل قدمها وتصويرها في مشهد مهين يجرّد الإنسان من كرامته، ويترك جرحاً غائراً في النفس لا يليق بامرأة ولا بأي إنسان. هذا الفعل القاسي لا يعكس قوة، بل يكشف قسوة تُداس بها أبسط حقوق الكرامة الإنسانية.
متى استعبدتم… pic.twitter.com/Cugoysv6OX
-
