أجهزة يجب فصلها لتقليل فاتورة الكهرباء

الشواحن: تستمر في استهلاك الطاقة عند تركها موصولة، وفصلها يقلل الهدر ويطيل عمرها.
التلفزيون: يستهلك كهرباء في وضع الاستعداد، خصوصاً الذكي منه، لذا يُفضّل فصل القابس.
أجهزة الحاسوب وملحقاتها: الشاشات والطابعات تستهلك طاقة خفية حتى عند إيقافها.
أجهزة المطبخ الصغيرة: مثل الميكروويف وآلات القهوة، تستهلك طاقة بسبب الساعات ووضع الاستعداد.
أنظمة الترفيه وأجهزة الألعاب: تستهلك طاقة كبيرة في وضع الاستعداد، وفصلها يقلل الفاتورة ويحد من مخاطر السلامة.
أجهزة استقبال الكابلات: من أكثر الأجهزة استهلاكاً للطاقة حتى عند عدم الاستخدام.
الإضاءة الزخرفية: تستهلك طاقة عند تركها موصولة لفترات طويلة.
المدافئ الكهربائية والمكيفات المتنقلة: عالية الاستهلاك ويجب فصلها عند عدم الاستخدام.
الغسالات والمجففات: تستهلك طاقة خفية حتى وهي متوقفة.
أدوات الحمام: مثل مجففات ومكاوي الشعر تستمر بسحب الكهرباء عند تركها موصولة.
سخانات المياه: من أكثر الأجهزة استهلاكاً للطاقة، ويُنصح بضبط حرارتها أو استخدام بدائل أكثر كفاءة.
