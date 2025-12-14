الأحد 2025-12-14 02:11 م

أجهزة يجب فصلها لتقليل فاتورة الكهرباء

تعبيرية
الأحد، 14-12-2025 12:20 م

الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد القلق البيئي، أصبح ترشيد استهلاك الكهرباء ضرورة، خاصة أن كثيراً من الأجهزة تستهلك طاقة حتى وهي غير مستخدمة. فصل بعض الأجهزة عن الكهرباء يمكن أن يحقق وفراً ملحوظاً في الفاتورة، ومن أبرزها:

الشواحن: تستمر في استهلاك الطاقة عند تركها موصولة، وفصلها يقلل الهدر ويطيل عمرها.
التلفزيون: يستهلك كهرباء في وضع الاستعداد، خصوصاً الذكي منه، لذا يُفضّل فصل القابس.
أجهزة الحاسوب وملحقاتها: الشاشات والطابعات تستهلك طاقة خفية حتى عند إيقافها.
أجهزة المطبخ الصغيرة: مثل الميكروويف وآلات القهوة، تستهلك طاقة بسبب الساعات ووضع الاستعداد.
أنظمة الترفيه وأجهزة الألعاب: تستهلك طاقة كبيرة في وضع الاستعداد، وفصلها يقلل الفاتورة ويحد من مخاطر السلامة.
أجهزة استقبال الكابلات: من أكثر الأجهزة استهلاكاً للطاقة حتى عند عدم الاستخدام.
الإضاءة الزخرفية: تستهلك طاقة عند تركها موصولة لفترات طويلة.
المدافئ الكهربائية والمكيفات المتنقلة: عالية الاستهلاك ويجب فصلها عند عدم الاستخدام.
الغسالات والمجففات: تستهلك طاقة خفية حتى وهي متوقفة.
أدوات الحمام: مثل مجففات ومكاوي الشعر تستمر بسحب الكهرباء عند تركها موصولة.
سخانات المياه: من أكثر الأجهزة استهلاكاً للطاقة، ويُنصح بضبط حرارتها أو استخدام بدائل أكثر كفاءة.

 

اعتماد هذه الخطوات البسيطة يساهم في خفض فاتورة الكهرباء وتحقيق استدامة أفضل في المنزل.

سيدتي 

 
 


