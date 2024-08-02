الصفدي يبحث مع نظيرته الألمانية التصعيد الخطير في المنطقة

وبحث الصفدي وبيربوك، في اتصال هاتفي، تداعيات العدوان الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي جدد الصفدي إدانة الأردن له جريمة تصعيدية وخرقا فاضحا للقانون الدولي.
وبحث الوزيران جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، والتعاون في إيصال المساعدات إلى القطاع.
كما بحث الصفدي وبيربوك العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات.
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