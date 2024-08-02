الصفدي يبحث مع نظيرته الألمانية التصعيد الخطير في المنطقة

الوكيل الاخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه وحماية أمن واستقرار المنطقة من خطر تفجر حرب إقليمية.



وبحث الصفدي وبيربوك، في اتصال هاتفي، تداعيات العدوان الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي جدد الصفدي إدانة الأردن له جريمة تصعيدية وخرقا فاضحا للقانون الدولي.



وبحث الوزيران جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، والتعاون في إيصال المساعدات إلى القطاع.