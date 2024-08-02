 
السبت 2024-08-03 12:19 ص
 
 

الصفدي يبحث مع نظيرته الألمانية التصعيد الخطير في المنطقة

أيمن الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي




 

الجمعة، 02-08-2024 09:56 م

الوكيل الاخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه وحماية أمن واستقرار المنطقة من خطر تفجر حرب إقليمية.


وبحث الصفدي وبيربوك، في اتصال هاتفي، تداعيات العدوان الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي جدد الصفدي إدانة الأردن له جريمة تصعيدية وخرقا فاضحا للقانون الدولي.


وبحث الوزيران جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، والتعاون في إيصال المساعدات إلى القطاع.


كما بحث الصفدي وبيربوك العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات.

gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال

فلسطين الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم

مطار بن غوريون

فلسطين تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

تعبيرية

فلسطين الأونروا: الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا

كتائب القسام

فلسطين القسام: استهدفنا موقع صوفا العسكري الإسرائيلي

غزة

فلسطين شهداء بقصف إسرائيلي على مدينة غزة

أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يبحث مع نظيرته الألمانية التصعيد الخطير في المنطقة

غزة

فلسطين إطلاق 8 صواريخ من غزة نحو مستوطنات الغلاف





 


 



الأكثر مشاهدة