الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره السوري ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية

وأكّد الصفدي موقف الأردن الداعم لسوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها.
كما أكّد الصفدي إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية، محذرًا من التبعات الكارثية على أمن واستقرار المنطقة. وأكّد ضرورة تفعيل القانون الدولي، وانسحاب إسرائيل من كل الأرض السورية.
واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور؛ من أجل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
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