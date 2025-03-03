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الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره السوري ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية

الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره السوري
الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره السوري
الإثنين، 03-03-2025 09:54 م

الوكيل الإخباري-    أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مباحثات موسعة مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني،  تناولت تطورات الأوضاع في سوريا.

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وأكّد الصفدي موقف الأردن الداعم لسوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها.


كما أكّد الصفدي إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية، محذرًا من التبعات الكارثية على أمن واستقرار المنطقة. وأكّد ضرورة تفعيل القانون الدولي، وانسحاب إسرائيل من كل الأرض السورية.


واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور؛ من أجل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

 
gnews

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