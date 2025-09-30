الثلاثاء 2025-09-30 06:58 م
 

الصفدي يستقبل مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للتنمية الاستراتيجية

الصفدي يستقبل مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للتنمية الاستراتيجية
الصفدي يستقبل مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للتنمية الاستراتيجية
 
الثلاثاء، 30-09-2025 05:26 م
الوكيل الإخباري-   استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للتنمية الاستراتيجية ساردور أومورزاكوف.اضافة اعلان


وبحث الصفدي وأومورزاكوف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتنفيذ مخرجات لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف خلال زيارة جلالته إلى أوزبكستان الشهر الماضي.

وأكّد الصفدي وأومورزاكوف عمق علاقات الصداقة بين البلدين، والحرص على زيادة آفاق التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والثقافة والزراعة وفي مختلف المجالات.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

قطاع الطاقة والمعادن تحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أكتوبر

أخبار محلية هيئة قطاع الطاقة والمعادن تحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أكتوبر

ب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

ن

أخبار محلية أبو الفول يقدم أوراق اعتماده سفيرا للأردن لدى السعودية

لا

أخبار محلية جلسة حول دور الأكاديميا في تطوير الصناعة

إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

أخبار محلية إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

ب

أخبار محلية التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية

"وأنت مروح" مع الوكيل .. شعبية قوية عبر ميلودي "القوية"

أخبار محلية "وأنت مروح" مع الوكيل .. شعبية قوية عبر ميلودي "القوية"



 
 





الأكثر مشاهدة