الصفدي يستقبل مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للتنمية الاستراتيجية

وبحث الصفدي وأومورزاكوف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتنفيذ مخرجات لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف خلال زيارة جلالته إلى أوزبكستان الشهر الماضي.
وأكّد الصفدي وأومورزاكوف عمق علاقات الصداقة بين البلدين، والحرص على زيادة آفاق التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والثقافة والزراعة وفي مختلف المجالات.
