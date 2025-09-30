الصفدي يستقبل مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للتنمية الاستراتيجية

05:26 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748071 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للتنمية الاستراتيجية ساردور أومورزاكوف. اضافة اعلان





وبحث الصفدي وأومورزاكوف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتنفيذ مخرجات لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف خلال زيارة جلالته إلى أوزبكستان الشهر الماضي.



وأكّد الصفدي وأومورزاكوف عمق علاقات الصداقة بين البلدين، والحرص على زيادة آفاق التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والثقافة والزراعة وفي مختلف المجالات.