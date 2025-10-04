الأردن يرحب بردّ حركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة

10:40 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748518 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم بالردّ الإيجابي لحركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة، واعتبرته خطوة هامة نحو إنهاء الحرب وما تسببه من تبعات كارثية. اضافة اعلان





كما رحّبت الوزارة بتصريحات الرئيس ترامب الداعية لوقفٍ فوري لإطلاق النار، لإتاحة إنجاز صفقة تبادل ضمن الصيغة الواردة في مقترح الرئيس الأميركي، والتي وافقت عليها حماس، وبما ينهي نزيف الدم الفلسطيني في غزة.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، إنّ الأردن يثمّن الدور الرئيس لجمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين في جهود التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.



وجدّد المجالي الترحيب بجهود الرئيس الأميركي ومقترحه حول وقف الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، وتعزيز مساعي تحقيق السلام الشامل، إضافةً إلى موقفه الرافض لضمّ الضفة الغربية. وأكّد أنّ الأردن يرى في الشراكة مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل.



وشدّد المجالي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية والمستدامة إلى مختلف أنحاء القطاع، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وأكّد أنّ الأردن مستمر في العمل مع الأشقاء، والولايات المتحدة الأميركية، والشركاء الدوليين من أجل وقف الحرب، وإطلاق مسار حقيقي مؤثّر لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين. كما أكّد استعداد المملكة لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن، وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.