وقعت أرضاً... شاهدوا بالفيديو ما حدث لنادين نجيم في أبو ظبي

وفي الفيديو، ظهرت نادين لاحقًا وهي تضع كيس ثلج على رجلها، دون أن تفقد روحها المرحة، حيث علّقت ممازحة:
"كلنا معرضين نوقع، بس المهم نوقف ونكفي... عادي، رواق، ما صار شي، طبيعي".
اللحظة لاقت تفاعلاً واسعًا من جمهورها، الذين أشادوا بعفويتها وخفة ظلها.
