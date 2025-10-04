السبت 2025-10-04 12:13 م
 

وقعت أرضاً... شاهدوا بالفيديو ما حدث لنادين نجيم في أبو ظبي

نغ
نادين نسيب نجيم
 
السبت، 04-10-2025 10:59 ص

الوكيل الإخباري-   شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها على "إنستغرام" بمقطع فيديو يُظهر لحظة تعثّرها وسقوطها أرضًا أثناء حضورها مباراة ضمن دوري كرة السلة الأمريكي NBA في أبوظبي.

اضافة اعلان


وفي الفيديو، ظهرت نادين لاحقًا وهي تضع كيس ثلج على رجلها، دون أن تفقد روحها المرحة، حيث علّقت ممازحة:
"كلنا معرضين نوقع، بس المهم نوقف ونكفي... عادي، رواق، ما صار شي، طبيعي".


اللحظة لاقت تفاعلاً واسعًا من جمهورها، الذين أشادوا بعفويتها وخفة ظلها.

 

 

 لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لى

طب وصحة 3 إضافات بسيطة لتحويل قهوتك الصباحية إلى مشروب صحي

ىاىا

طب وصحة تمرين بسيط بعد الوجبات يخفض السكر في الدم ويحسن صحتك العامة

اففافا

طب وصحة روتين بسيط يخلصك من نوبات القلق في دقائق

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين عباس: يجب الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والأسرى

تع

فن ومشاهير فيديو مؤثر لمصطفى قمر يعتذر لطفلة فلسطينية يشعل مواقع التواصل

قيادي في حماس: جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا

فلسطين قيادي في حماس: جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا

اغ

فن ومشاهير باسم ياخور وسامر المصري يجتمعان في "النويلاتي" برمضان 2026

غزة

فلسطين انتشال جثامين 5 شهداء إثر غارة إسرائيلية بمدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة