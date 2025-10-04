وقعت أرضاً... شاهدوا بالفيديو ما حدث لنادين نجيم في أبو ظبي

الوكيل الإخباري- شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها على "إنستغرام" بمقطع فيديو يُظهر لحظة تعثّرها وسقوطها أرضًا أثناء حضورها مباراة ضمن دوري كرة السلة الأمريكي NBA في أبوظبي.

وفي الفيديو، ظهرت نادين لاحقًا وهي تضع كيس ثلج على رجلها، دون أن تفقد روحها المرحة، حيث علّقت ممازحة:

"كلنا معرضين نوقع، بس المهم نوقف ونكفي... عادي، رواق، ما صار شي، طبيعي".



اللحظة لاقت تفاعلاً واسعًا من جمهورها، الذين أشادوا بعفويتها وخفة ظلها.

