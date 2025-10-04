باسم ياخور وسامر المصري يجتمعان في "النويلاتي" برمضان 2026

الوكيل الإخباري- تشهد الدراما السورية تحولاً لافتاً في رمضان 2026، مع تقارب فني بين ممثلين من خلفيات سياسية متباينة. ويبرز مسلسل "النويلاتي" كمثال، ببطولة باسم ياخور وسامر المصري، في لقاء رمزي بعد سنوات من التباعد.

العمل من إنتاج غولدن لاين، تأليف عثمان حجي، إخراج يزن شربتجي، وإشراف رشا شربتجي، ويقدّم سردية فانتازية عن دمشق القديمة ومهنة النول.



كما يجمع مسلسل "مطبخ المدينة" بين مكسيم خليل وعبد المنعم عمايري، في تعاون آخر يعكس التقارب الفني رغم تباين المواقف السابقة.