باسم ياخور وسامر المصري يجتمعان في "النويلاتي" برمضان 2026

العمل من إنتاج غولدن لاين، تأليف عثمان حجي، إخراج يزن شربتجي، وإشراف رشا شربتجي، ويقدّم سردية فانتازية عن دمشق القديمة ومهنة النول.
كما يجمع مسلسل "مطبخ المدينة" بين مكسيم خليل وعبد المنعم عمايري، في تعاون آخر يعكس التقارب الفني رغم تباين المواقف السابقة.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو مؤثر لمصطفى قمر يعتذر لطفلة فلسطينية يشعل مواقع التواصل
-
وقعت أرضاً... شاهدوا بالفيديو ما حدث لنادين نجيم في أبو ظبي
-
بسبب دعمها لنظام الأسد... قرار جديد ضدّ سلاف فواخرجي
-
وفاة فنان عراقي مشهور - صورة
-
تعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. نقل نجم "باب الحارة" إلى المستشفى - صورة
-
سيرين عبد النور تُحدث ضجة بعباراتها القاسية... ما القصة؟
-
أحمد السقا في ظهوره الأول بعد الحادث الأليم-صورة
-
إليسا توثق رحلتها مع السرطان وتوجه رسالة دعم للمصابين