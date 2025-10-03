السبت 2025-10-04 12:25 ص
 

421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025

الجمعة، 03-10-2025 10:18 م

الوكيل الإخباري-  ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات خلال حتى آب من العام الحالي، بنسبة 2.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما زادت قيمة قروض البطاقات الائتمانية، بنحو 9.6%، قياسا إلى نهاية عام 2024، وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني.

وتشير بيانات البنك المركزي، إلى أن قيمة التسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك للعملاء في 8 شهور من العام 2025، وصلت إلى 35.733 مليار دينار، مقابل 34.604 مليار دينار، في الفترة ذاتها من العام الماضي، علما بأن نهاية 2024، بلغت قيمة التسهيلات فيها، قرابة 34.778 مليار دينار.

وبنظرة على توزيع التسهيلات والقروض من بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، فإن القطاع الخاص بشقيه، المقيم وغير المقيم، حصل على غالبية التسهيلات، بـ31.793 مليار دينار، بنسبة تصل إلى 89%، من الإجمالي، في وقت بلغت فيه قيمة تسهيلات القطاع العام، قرابة 3.920 مليار دينار.

التعمق في بيانات القروض والتسهيلات خلال 8 شهور من العام الحالي، يظهر أن القروض من نوع، "جاري مدين"، الذي يتيح قروضا لموظفي الشركات والمؤسسات، تبلغ 2.675 مليار دينار، منخفضا عمّا كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، عندما وصل إلى 2.820 مليار دينار، فيما وصلت قيمة قروض البطاقات الائتمانية إلى 421 مليون دينار، مقابل 390 مليون دينار خلال فترة المقارنة.

وفي عام 2024، بلغت مديونية الأفراد كاملة، قرابة 14 مليار دينار، حصة القروض السكنية منها، نحو 5.734 مليار دينار، في المرتبة الأولى بقيمة مديونية الأفراد، وحلت القروض الشخصية ثانية، وبقيمة وصلت إلى 4.481 مليار دينار، تقريبا.

 
 
