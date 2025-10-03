421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025

الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات خلال حتى آب من العام الحالي، بنسبة 2.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما زادت قيمة قروض البطاقات الائتمانية، بنحو 9.6%، قياسا إلى نهاية عام 2024، وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني.





