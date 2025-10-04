بسبب دعمها لنظام الأسد... قرار جديد ضدّ سلاف فواخرجي

ويأتي القرار بعد أشهر من شطب قيد فواخرجي من نقابة الفنانين في أبريل الماضي، إثر تصريحاتها السياسية ومواقفها الرافضة للتطرف، والتي أثارت جدلاً واسعاً.
وسبق للناطور أن صرّح بأنه لا ينوي منع فنانين من الظهور، لكنه ألمح حينها إلى أن تصريحات فواخرجي "بلغت الحد الأقصى" ولا تتوافق مع توجهات النقابة الجديدة.
ردود الفعل على مواقع التواصل تباينت بين السخرية والتأييد، إذ اعتبر البعض القرار نتيجة خلافات شخصية، فيما أيّده آخرون ودعوا لمحاسبتها في حال عودتها إلى سوريا.
