بسبب دعمها لنظام الأسد... قرار جديد ضدّ سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي
 
السبت، 04-10-2025 10:24 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير إعلامية بأن نقيب الصحافيين السوريين مازن الناطور قرر منع عرض أي عمل فني تشارك فيه الفنانة سلاف فواخرجي على الشاشات السورية، مبررًا القرار بـ"موقفها من السلطة واعتباره تبريراً لجرائم النظام السابق".

ويأتي القرار بعد أشهر من شطب قيد فواخرجي من نقابة الفنانين في أبريل الماضي، إثر تصريحاتها السياسية ومواقفها الرافضة للتطرف، والتي أثارت جدلاً واسعاً.


وسبق للناطور أن صرّح بأنه لا ينوي منع فنانين من الظهور، لكنه ألمح حينها إلى أن تصريحات فواخرجي "بلغت الحد الأقصى" ولا تتوافق مع توجهات النقابة الجديدة.


ردود الفعل على مواقع التواصل تباينت بين السخرية والتأييد، إذ اعتبر البعض القرار نتيجة خلافات شخصية، فيما أيّده آخرون ودعوا لمحاسبتها في حال عودتها إلى سوريا.

 

