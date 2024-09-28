الصفدي يستكمل لقاءاته ومشاركاته بالدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وعقد الصفدي مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تناولت الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير الذي تشهده الضفة الغربية، وضمان إيصال المساعدات الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، وحماية المدنيين.
وركزت المباحثات على قضية اللاجئين السوريين، وخطورة تراجع الدعم الدولي للاجئين والمنظمات المعنية برعايتهم وللدول المضيفة، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
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