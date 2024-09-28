الصفدي يستكمل لقاءاته ومشاركاته بالدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- استكمل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يوم أمس الجمعة، لقاءاته ومشاركاته باجتماعات ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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وعقد الصفدي مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تناولت الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير الذي تشهده الضفة الغربية، وضمان إيصال المساعدات الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، وحماية المدنيين.