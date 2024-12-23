الصفدي يلتقي الشرع - صور

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الوكيل الإخباري- عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

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وزار الصفدي اليوم الاثنين، العاصمة السورية دمشق.