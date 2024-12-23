 
الإثنين 2024-12-23 12:45 م
 

الصفدي يلتقي الشرع - صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الإثنين، 23-12-2024 11:24 ص

الوكيل الإخباري- عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

اضافة اعلان


وزار الصفدي اليوم الاثنين، العاصمة السورية دمشق.

 


Image1_12202423112324745682448.jpg
Image2_12202423112324745682448.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزير العمل: تحضير لإنشاء قاعدة بيانات عامة عن سوق العمل في الأردن

جانب من الجلسة الحوارية

أخبار محلية وزير الطاقة: قوانين الطاقة الجديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي

ا

شؤون برلمانية أسئلة نيابية تتحول لاستجوابات وجلسة رقابية عاصفة - تفاصيل

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

جانب من اللقاء

أخبار محلية الصفدي يلتقي الشرع - صور

ل

منوعات انهيار جسر في البرازيل وتسرب حمض الكبريتيك إلى نهر - فيديو

النائب صالح العرموطي

أخبار محلية مشادة كلامية بين الصفدي والعرموطي بسبب رئيس الوزراء

تعبيرية

أخبار محلية شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة العقبة بقرار تخفيض الضريبة



 




الأكثر مشاهدة