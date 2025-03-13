"الصناعة": جلسة حوارية حول زيادة مشاركة المرأة اقتصادياً

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن الاهتمام بالمرأة وتمكينها في كل المجالات، يعد من الأولويات التي تعمل الحكومة على أساسها، انطلاقا من دورها الشمولي في المجتمع وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

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وأضاف القضاة خلال جلسة حوارية أمس الأربعاء نظمتها الوزارة بمناسبة يوم المرأة العالمي بالتعاون مع مشروع "طرق مبتكرة" لدعم التشغيل من خلال تنمية القطاع الخاص الممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والمنفذ من قبل (I-PSD/GIZ) أن الحكومة وضمن رؤية التحديث الاقتصادي اتبعت نهجاً شاملاً ومستداماً لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.



وبين القضاة أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات وحققت إنجازات متعددة، منها إنشاء وحدة تمكين المرأة وتشكيل الفريق الوطني لتمكين المنشآت المملوكة لسيدات، وصدور تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 لتعزيز تمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من عدد أعضاء المجلس واعتماد تعريف وطني للمنشآت المملوكة و/ أو المدارة من قبل النساء، وإقرار أسس وورقة السياسات لتعزيز مشاركة المرأة في المشتريات الحكومية لسنة 2024، وغيرها.



وأشار إلى دعم 108 منشآت مملوكة أو مدارة من قبل السيدات من خلال برامج صندوق دعم الصناعة خلال الجولة الأولى منه، وسيتم دعم ما لا يقل عن 50 منشأة أخرى مملوكة من قبل السيدات، لافتا الى أن العمل جار لتوفير حضانات للمدن الصناعية في الخطط المقبلة لتنفذ مع نهاية العام الحالي.



وحضر الجلسة الحوارية عدد من سيدات الأعمال والمهن وممثلون عن السفارة الألمانية في عمان وبرنامج (I-PSD/GIZ) وهيئات القطاع النسائي والقطاعات الصناعية والتجارية في المملكة ومسؤولون حكوميين.



وقدمت الأمين العام للوزارة، رئيسة الفريق الوطني لتمكين المنشآت المملوكة للسيدات للوصول الفرص الاقتصادية المختلفة دانا الزعبي عرضاً عما تم تحقيقه لجهة تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية.



وقالت الزعبي إن أهم المبادرات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، هي تقديم المشورة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة ما يتعلق بالقوانين واللوائح، وتعزيز القدرة على التراسل مع الجهات الحكومية وزيادة المعرفة في الحقوق الكاملة للمساهمين والأعضاء في مجالس الإدارة.



وأضافت، إنه سيتم إبراز نجاحات سيدات الأعمال الأردنيات وإنشاء حضانات ضمن المناطق الصناعية وتوفير قاعدة بيانات تفاعلية وشبكات تواصل تفاعلية قطاعية لربط صاحبات المشاريع وتنظيم الزيارات الميدانية للشركات المملوكة للسيدات.



وفي مجال تعزيز الصادرات والوصول إلى الأسواق قالت الزعبي إنه سيتم بناء القدرات التصديرية للشركات عبر أكثر من مسار وإطلاق برنامج لدعم الصادرات من خلال منح مالية، بالإضافة الى التوعية بالمنتجات التمويلية.