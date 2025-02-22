"الصناعة والتجارة": خطة رقابية على الأسواق خلال رمضان

الوكيل الإخباري- وضعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة رقابية على الأسواق، تمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى ضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة، بحسب المتحدث الرسمي للوزارة، ينال البرماوي.

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وقال البرماوي إن الخطة الرقابية، التي ستُنفَّذ على فترتين صباحية ومسائية، تركز بشكل أساسي على ضمان توفر مخزون كافٍ من السلع الغذائية والرمضانية، بأسعار متوازنة.



وأضاف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الوزارة بدأت بتكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق في أنحاء المملكة كافة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على مختلف السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن عمليات الرقابة على الأسواق مستمرة طوال العام، ضمن برنامج زمني صباحي ومسائي.



وتتضمن الخطة، بحسب البرماوي، تشديد الرقابة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك على محال بيع اللحوم والدواجن، والخضراوات والفواكه، والمواد الغذائية الأساسية والرمضانية، والمخابز، والقطايف، والحلويات.



وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة مراقبة أسعار السلع وكمياتها، والتشديد على وضع الأسعار على جميع الأصناف، ومراقبة التقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة، وكذلك التأكد من وفرة الخبز العربي الكبير، وأسعار القطايف والحلويات.



وخلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، سيتم تكثيف الرقابة على المطاعم ومحال بيع الألبسة والأحذية، للتأكد من إعلان أسعارها والالتزام بها، وكذلك التقيد بتعليمات التنزيلات والعروض، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على السلع في القطاعات التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة، مثل محال بيع المفروشات والسجاد والموكيت، والحلويات، لضمان إعلان الأسعار والالتزام بها.



وأكد البرماوي أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، مشيرًا إلى أن التشريعات تضمنت نصوصًا مشددة لضبط السوق.



وقال إن فرق الوزارة ستقوم برصد أسعار السلع الأساسية والتموينية، وتحديد سقف سعري في حال وجود مغالاة أو اختلالات سعرية في أي سلعة.



كما أكد وفرة جميع السلع الاستهلاكية في الأسواق بكميات كبيرة وأسعار معتدلة، تناسب مختلف شرائح المجتمع، لا سيما تلك السلع التي يزداد عليها الطلب خلال رمضان.



وأوضح أن فرق الوزارة الرقابية ستنفذ كذلك حملات توعية وإرشاد حول التشريعات المتعلقة بالرقابة على الأسواق أثناء جولاتهم الرقابية.



وأكد البرماوي أن المخزون في المملكة كافٍ، ويتجاوز الحدود الآمنة من كل سلعة، لافتًا إلى أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع القطاع التجاري، في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك.