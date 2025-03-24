"الضريبة" تربط نظام الفوترة الوطني بتطبيق سند للتحقق الفوري

12:43 م

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الوكيل الإخباري- قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استكمالا لتمكين الشركات والمنشأت والمؤسسات من التأكد من ان مشترياتها من السلع والخدمات المحلية تتم من خلال موردين ملتزمين بالانضمام لنظام الفوترة الوطني ولغايات تمكين المعنيين بالمشتريات في الدوائر والاقسام المالية فقد تم ربط نظام الفوترة الوطني الالكتروني على تطبيق سند الحكومي. اضافة اعلان





وأوضح أبو علي ان أي شخص تم تقديم فاتورة له لقاء شراء أي سلعة او خدمة يستطيع بعد التأكد من وجود رمز الاستجابة السريع QR Code على الفاتورة التحقق من صحة الفاتورة باستخدام تطبيق سند وذلك باختيار عنوان التحقق من المستندات الرقمية والقيام بمسح رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على الفاتورة، وسيعرض له التطبيق مباشرة إذا كانت الوثيقة (الفاتورة) صحيحة او غير صحيحة.



وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد قامت بإدراج اسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الالكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والافراد من التحقق من انضمام الموردين الذين يتم التعامل معهم لشراء السلع والخدمات لنظام الفوترة الوطني.



وأوضح انها قامت بهذا الاجراء لتمكين الشركات والمنشآت والافراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات والذي تم بموجبه تعديل المادة (3) من النظام الأصلي واعتماد الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني او عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني وفقاً لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها النافذ من المشتريات المحلية من السلع والخدمات علما بان احكام هذه الفقرة تسري اعتباراً من 1/4/2025





