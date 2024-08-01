 
الخميس 2024-08-01 02:45 م
 
 

الضمان تجدد الدعوة للاستفادة من قرار إلغاء فائدة التقسيط

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي




 

الخميس، 01-08-2024 01:32 م

 الوكيل الاخباري- جددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوتها للمنشآت التي ترتب عليها مديونية تجاه الضمان، إلى الإسراع للاستفادة من قرار مجلس إدارتها والذي تضمن إلغاء فائدة التقسيط على المنشآت المدينة الراغبة بتقسيط تلك المديونية بنسبة (0 بالمئة) وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بتاريخ 31 آب الحالي.


وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، أن المنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة بإمكانها الاستفادة أيضاً من هذا القرار من خلال التقدم بطلب إعادة الجدولة.

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