الضمان تجدد الدعوة للاستفادة من قرار إلغاء فائدة التقسيط

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، أن المنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة بإمكانها الاستفادة أيضاً من هذا القرار من خلال التقدم بطلب إعادة الجدولة.
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