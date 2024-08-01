الضمان تجدد الدعوة للاستفادة من قرار إلغاء فائدة التقسيط

الوكيل الاخباري- جددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوتها للمنشآت التي ترتب عليها مديونية تجاه الضمان، إلى الإسراع للاستفادة من قرار مجلس إدارتها والذي تضمن إلغاء فائدة التقسيط على المنشآت المدينة الراغبة بتقسيط تلك المديونية بنسبة (0 بالمئة) وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بتاريخ 31 آب الحالي.



وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، أن المنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة بإمكانها الاستفادة أيضاً من هذا القرار من خلال التقدم بطلب إعادة الجدولة.