الثلاثاء 2025-08-12 10:17 ص
 

العجلوني يبحث مع الشركة المتكاملة للنقل سبل تطوير خدمات المواصلات لطلبة الجامعة

الثلاثاء، 12-08-2025 09:26 ص

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، في مكتبه السيد صلاح مفلح اللوزي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد والمدير العام الأسبق لهيئة تنظيم النقل البري، يرافقه الدكتور  مؤيد  القيسي، المدير العام للشركة، والسيد رياض مهيار، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون المراكز والمجتمع المحلي، الأستاذ الدكتور خالد الزعبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير خدمات النقل العام لطلبة الجامعة، في إطار الجهود الرامية لإيجاد حلول عملية للاختناقات التي تشهدها الحافلات، وضمان وصول الطلبة إلى كلياتهم ومرافقهم بسهولة وأمان.

كما ناقشوا إمكانية تعزيز أسطول الحافلات وتحسين المسارات الحالية بما يلبي احتياجات الطلبة، إلى جانب دراسة استخدام تقنيات ذكية تتيح للطلبة تتبع مواعيد الحافلات وتنظيم عملية تنقلهم.

 
 
