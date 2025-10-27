"القسام": سنسلم جثة أسير إسرائيلي تم استخراجها الليلة

وقالت "القسام" في بيان لها: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة".
-
