"القسام": سنسلم جثة أسير إسرائيلي تم استخراجها الليلة

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها ستقوم بتسليم جثة أسير إسرائيلي تم استخراجها اليوم الاثنين في قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.



وقالت "القسام" في بيان لها: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة".

