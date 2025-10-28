تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، بين 30 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 13، وفي مرتفعات الشراة 28 - 11، وفي مناطق البادية 32 - 15، وفي مناطق السهول 29 - 15، وفي الأغوار الشمالية 35 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت 34 - 23، وفي خليج العقبة 34 - 22 درجة مئوية.
