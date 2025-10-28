الثلاثاء 2025-10-28 07:53 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

أجواء معتدلة اليوم ولطيفة الأربعاء والخميس
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 28-10-2025 06:54 ص
الوكيل الإخباري-   تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، اعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-6) درجات، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، بين 30 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 13، وفي مرتفعات الشراة 28 - 11، وفي مناطق البادية 32 - 15، وفي مناطق السهول 29 - 15، وفي الأغوار الشمالية 35 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت 34 - 23، وفي خليج العقبة 34 - 22 درجة مئوية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يطالب الاطراف السودانية المتحاربة بالعمل على تسوية تفاوضية

الاحتلال ينسف مبانٍ شمالي رفح

فلسطين الاحتلال ينسف مبانٍ شمالي رفح

15 حافلة كهربائية جديدة تبدأ جولاتها في شوارع عمان اليوم

أخبار محلية 15 حافلة كهربائية جديدة تبدأ جولاتها في شوارع عمان اليوم

وفيات الثلاثاء 28-10-2025

الوفيات وفيات الثلاثاء 28-10-2025

علما الأردن وتركيا

أخبار محلية الأردن وتركيا يعقدان اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية اليوم

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء معتدلة اليوم ولطيفة الأربعاء والخميس

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

القسام تسلم جثمان أسير إسرائيلي

فلسطين القسام تسلم جثمان أسير إسرائيلي



 
 





الأكثر مشاهدة