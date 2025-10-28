تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

06:54 ص

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، اعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-6) درجات، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة. اضافة اعلان





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، بين 30 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 13، وفي مرتفعات الشراة 28 - 11، وفي مناطق البادية 32 - 15، وفي مناطق السهول 29 - 15، وفي الأغوار الشمالية 35 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت 34 - 23، وفي خليج العقبة 34 - 22 درجة مئوية.



