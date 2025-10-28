الثلاثاء 2025-10-28 05:37 ص
 

وفد صيني في بروكسل الخميس لمناقشة تقييد تصدير المعادن النادرة

الثلاثاء، 28-10-2025 05:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنّ وفدا صينيا سيصل إلى بروكسل الخميس لمناقشة القيود التي تفرضها بكين على تصدير المعادن النادرة.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل خلال مؤتمر صحفي "يجب على الصين أن تتصرف كشريك مسؤول".

وأوضح أنه من المنتظر أن يصل إلى بروكسل الخميس "وفد فني صيني رفيع المستوى" من غير المرجح أن يضمّ وزراء كبارا.

وأعلنت الصين في 9 تشرين الأول أنها ستشدد القيود على تصدير هذه المواد الأساسية للصناعات الحديثة والسيارات الكهربائية والصواريخ الدقيقة وصولا إلى الألواح الشمسية.

وتثير الإجراءات التي اتخذتها الصين الرائدة عالميا في إنتاج المعادن النادرة، استياء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا "نحن قلقون جدا بشأن علاقاتنا التجارية مع الصين، وخصوصا إجراءاتها الأخيرة المتعلقة بفرض ضوابط على تصدير المواد الخام الحيوية".

وقال على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور "سيزور وفد صيني رفيع المستوى بروكسل  ونأمل أن نتمكن من معالجة هذه القضية بشكل مناسب".
 
 
