الأمن يطلق حملة "نعم للحياة .. لا للمخدرات"

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية الأمن العام اليوم، في جامعة اليرموك، حملة توعوية وطنية بعنوان "نعم للحياة.. لا للمخدرات"، برعاية وزير الداخلية مازن الفراية، وحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، وبمشاركة واسعة من طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الشخصيات الرياضية والفنية. اضافة اعلان





وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بين فئة الشباب بمخاطر المخدرات وآثارها المدمرة على الفرد والمجتمع، والتأكيد على أن الحياة اختيار والمخدرات طريق الضياع.

