يوم طبي مجاني في الرصيفة غدا

الوكيل الإخباري- تقيم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ممثلة بمديرية أوقاف الرصيفة، وبالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية، يوما طبيا مجانيا، غدا الثلاثاء، في مبنى كلية رفيدة الأسلمية بمدينة الرصيفة.

وبين مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد فوزي الأحمد، أن الفعالية ستشتمل على تقديم عدد من الخدمات الصحية لأبناء المجتمع المحلي في مختلف التخصصات، إضافة لصرف الأدوية الضرورية، داعيا المواطنين للاستفادة من هذه الفعالية التي تهدف للوصول الى المرضى المحتاجين للكشف والعلاج مجانا مثمنا الشراكة الثمينة مع المستشفى الذي يسعى لخدمة المحتاجين من المرضى ويشارك في كافة الفعاليات الطبية التي تنظمها الوزارة في مختلف المناطق.

 
 
