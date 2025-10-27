يوم طبي مجاني في الرصيفة غدا

الوكيل الإخباري- تقيم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ممثلة بمديرية أوقاف الرصيفة، وبالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية، يوما طبيا مجانيا، غدا الثلاثاء، في مبنى كلية رفيدة الأسلمية بمدينة الرصيفة.

اضافة اعلان