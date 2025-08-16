السبت 2025-08-16 10:58 م
 

العقبة.. انطلاق المعسكر التدريبي للمنتخب الأردني للجولف

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس يوم الجمعة يستمر صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، حار نسبي في مناطق البادية، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى ن
السبت، 16-08-2025 08:16 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت في مدينة العقبة اليوم السبت فعاليات المعسكر التدريبي المغلق للمنتخب الأردني الوطني للجولف ، استعدادا لبطولة الأردن المفتوحة ‏للجولف "34 -2025" وسط أجواء تنافسية حماسية بين اللاعبين واللاعبات.

ويأتي المعسكر لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية ‏للاعبين، من خلال برامج تدريب مكثفة على أرض الملعب المخصص للمنافسة.


وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي، أن هذا المعسكر يمثل خطوة ‏استراتيجية نحو بناء منتخب تنافسي قادر على تحقيق نتائج مشرفة، وترسيخ مكانة الأردن على ‏خارطة الجولف الإقليمية والدولية.

 
 
