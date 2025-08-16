العقبة.. انطلاق المعسكر التدريبي للمنتخب الأردني للجولف

ويأتي المعسكر لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية للاعبين، من خلال برامج تدريب مكثفة على أرض الملعب المخصص للمنافسة.
وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي، أن هذا المعسكر يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منتخب تنافسي قادر على تحقيق نتائج مشرفة، وترسيخ مكانة الأردن على خارطة الجولف الإقليمية والدولية.
