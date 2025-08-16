العقبة.. انطلاق المعسكر التدريبي للمنتخب الأردني للجولف

الوكيل الإخباري- انطلقت في مدينة العقبة اليوم السبت فعاليات المعسكر التدريبي المغلق للمنتخب الأردني الوطني للجولف ، استعدادا لبطولة الأردن المفتوحة ‏للجولف "34 -2025" وسط أجواء تنافسية حماسية بين اللاعبين واللاعبات.

ويأتي المعسكر لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية ‏للاعبين، من خلال برامج تدريب مكثفة على أرض الملعب المخصص للمنافسة.