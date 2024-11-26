العقيد عامر السرطاوي : أقنعوني بعد 20 عامًا ..!

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الوكيل الإخباري- أجرى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، عملية في قسم الأذن والحنجرة بمدينة الحسين الطبية، وتكللت بالنجاح . اضافة اعلان





وعبر صفحته على الفيسبوك قال السرطاوي، " بعد اكثر من عشرين عاما من التردد ، اتى من استطاع اقناعي وإدخالي الى غرفة العمليات بكل هدوء ودون تردد، فالى العميد الدكتور نبيل الشواقفه رئيس قسم اختصاص الأنف والأذن والحنجرة في مدينة الحسين الطبية والى كافة الفريق الطبي العامل معه كل الشكر والامتنان ليس لنجاح عمليتي فقط بل لما شاهدته لأيام من عمل وتعب وجهد تقومون به على مدار الساعة وخارج أوقات العمل لخدمة كل مريض او حالة بحاجة للنصح تتعدى نطاق العمل الى ابعاد انسانية بحتة، الحمد لله على نعمة الاردن ونعمة الجيش والخدمات الطبية ، مرة اخرى شكرا لكم وجودكم ثقة وامان" .