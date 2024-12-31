العمل تدعو أصحاب العمل اليوم لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود، إن مكاتب ومديريات العمل يستمر دوامها الثلاثاء حتى الساعة الخامسة مساء لاستكمال الإجراءات.
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