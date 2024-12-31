العمل تدعو أصحاب العمل اليوم لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة

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الوكيل الإخباري- دعت وزارة العمل، الثلاثاء، أصحاب العمل، للاستفادة من آخر يوم للإجراءات التنظيمية لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة وفقا لأحكام قانون العمل. اضافة اعلان





وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود، إن مكاتب ومديريات العمل يستمر دوامها الثلاثاء حتى الساعة الخامسة مساء لاستكمال الإجراءات.







