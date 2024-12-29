العيسوي: الرؤية الملكية جعلت من الأردن نقطة التقاء وركيزة استقرار بالمنطقة

وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني برؤيته الحكيمة، جعل من الأردن نقطة التقاء وركيزة استقرار في المنطقة.
وبين العيسوي أن جهود جلالة الملك المتواصلة، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية، تجسد مواقف الأردن الثابتة تجاه دعم مساعي الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم في حياة كريمة وآمنة، وإقامة دولتهم المستقلة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشيرة الكسواني، ووفدا نسائيا من محافظة الزرقاء، في لقاءين منفصلين.
وقالوا إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وعن القدس ومقدساتها ودعم الاشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس، مكرسا جهوده واتصالاته لتكون القضية الفلسطينية حاضرة على أجندة جميع المحافل الدولية.
وعبروا عن اعتزازهم بمواقف وجهود جلالة الملك المشرفة والمتقدمة من أجل نصرة ودعم ومساندة الأشقاء في قطاع غزة سياسيا وإنسانيا، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك.
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