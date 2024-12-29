العيسوي: الرؤية الملكية جعلت من الأردن نقطة التقاء وركيزة استقرار بالمنطقة

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن المواقف البطولية والمشرفة للأردن، بقيادته الهاشمية، تجاه القضايا العادلة لأمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تمثل نموذجًا يحتذى به في الحكمة والإنسانية.



وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني برؤيته الحكيمة، جعل من الأردن نقطة التقاء وركيزة استقرار في المنطقة.



وبين العيسوي أن جهود جلالة الملك المتواصلة، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية، تجسد مواقف الأردن الثابتة تجاه دعم مساعي الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم في حياة كريمة وآمنة، وإقامة دولتهم المستقلة.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشيرة الكسواني، ووفدا نسائيا من محافظة الزرقاء، في لقاءين منفصلين.

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