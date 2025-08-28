العيسوي: الملك وولي العهد يعززان دور الشباب في الابتكار والريادة

ورحب العيسوي في مستهل اللقاء بالوفد، مشيدًا بجهودهم ومبادرتهم، ومؤكدًا أن الشباب يشكلون عماد مسيرة الإصلاح وأساس التنمية والتحديث، باعتبارهم ركيزة المستقبل ورافعة الوطن نحو الإنجاز.
وأكد العيسوي اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالشباب ودورهم المركزي في بناء المستقبل، مشيرًا إلى أن القيادة الهاشمية تراهن على وعيهم وقدرتهم على الإبداع والإسهام في مسيرة الوطن، داعيا إلى أن يكونوا عند حسن ظن القيادة بهم، وأن يجسدوا قيم العطاء والانتماء بالأفعال قبل الأقوال.
كما أشار العيسوي إلى إعلان سمو ولي العهد بشأن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، باعتباره محطة مهمة في حياة الشباب الأردني، يتيح لهم فرصة تعزيز مهاراتهم وصقل شخصياتهم، ويغرس فيهم قيم الانضباط والعمل الجماعي والمسؤولية.
وأشادوا بإعلان سمو ولي العهد إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، معتبرين إياه خطوة متقدمة لتعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم.
كما ثمنوا المبادرات التي أطلقها سموه لتحفيز الطاقات الشابة وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار، وإطلاق الجوائز الداعمة للإبداع والابتكار، مؤكدين أن سموه قدوةً ومُلهمًا للشباب الأردني.
