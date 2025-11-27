الجيش الإسرائيلي يراقب حسابات جنوده على مواقع التواصل

07:28 ص

الوكيل الإخباري- قرر الجيش الإسرائيلي مراقبة حسابات جنوده على منصات التواصل الاجتماعي والتحقق من كل ما ينشرونه، سواء كان نصوصا أو صورا أو مقاطع فيديو.





وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القرار جاء بعدما تبين أن حركة حماس تمكنت من إنشاء شبكة استخبارية ضخمة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حصلت من خلالها عبر مراقبة استمرت سنوات على معلومات عن الجيش وتحركاته من حسابات الجنود على منصات التواصل.