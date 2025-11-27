2285 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 10- 20 قرشا، البندورة 7-15 قرشا، الجزر 40 - 60 قرشا، الخيار 30-50 قرشا، الزهرة 10- 25 قرشا، الليمون 60 - 130 قرشا والموز البلدي 50 - 85 قرشا.
