الخميس 2025-11-27 11:41 ص
 

2285 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

خضار وفواكه
خضار
 
الخميس، 27-11-2025 08:45 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2285 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 603 أطنان والورقيات 314 طنا.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 10- 20 قرشا، البندورة 7-15 قرشا، الجزر 40 - 60 قرشا، الخيار 30-50 قرشا، الزهرة 10- 25 قرشا، الليمون 60 - 130 قرشا والموز البلدي 50 - 85 قرشا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من حملة إزالة العشوائيات في البحر الميت.

أخبار محلية حملة شاملة لإزالة العشوائيات في البحر الميت

ت

أخبار محلية رئيس المحكمة الدستورية: نسعى لتوسيع اختصاصاتنا والمبنى الحالي لا يليق بحجم العمل

تعبيرية

أسواق ومال الدولار يتراجع متجها لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 4 أشهر

المهندس هيثم القعقاع

أخبار محلية حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المهندس هيثم القعقاع

الخريشا تُتابع أعمال الصيانة والسلامة في مدرسة حسبان الثانوية للبنين

أخبار محلية الخريشا تُتابع أعمال الصيانة والسلامة في مدرسة حسبان الثانوية للبنين

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

شخص يجلس على الأريكة ويقوم بتدفئة يديه باستخدام مدفئة كهربائية

أخبار محلية المواصفات والمقاييس: تشديد الرقابة على المدافئ وأسطوانات الغاز

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس عودة الأمطار إلى المملكة بهذا الموعد



 
 



الأكثر مشاهدة