2285 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2285 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 603 أطنان والورقيات 314 طنا.

اضافة اعلان