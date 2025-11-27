الخميس 2025-11-27 08:41 ص
 

واشنطن توقف معالجة طلبات الهجرة للمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى

ارشيفية
 
الخميس، 27-11-2025 08:22 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية إيقاف معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية إطلاق النار على عناصر من الحرس الوطني في واشنطن.

وأكدت دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية أنها تجري الآن مراجعة إضافية لبروتوكولات الأمن والتدقيق لطلبات هجرة مواطنين أفغان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم الخميس، إن على الولايات المتحدة إعادة النظر في كل أجنبي دخل الولايات المتحدة من أفغانستان خلال فترة رئاسة جو بايدن، مشيرا إلى أن المشتبه بإطلاقه النار في واشنطن جاء إلى الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021.

وأطلق مسلح النار على أفراد من الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن، يوم الأربعاء، بمنطقة قريبة من البيت الأبيض، مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحرس بجروح بليغة.

وقالت السلطات الأمريكية إن الهجوم كان يمثل كمينا، وإن المهاجم أصيب بجروح أيضا.

وأكد الإعلام الأمريكي أن الشخص الذي أطلق النار هو المواطن الأفغاني المدعو رحمن الله لاكانوال البالغ 29 عاما من العمر، والذي دخل الولايات المتحدة في عام 2021.

وقال ترامب إن "هجوم إطلاق النار الذي استهداف أفراد الحرس الوطني كان عملا إرهابيا وجريمة ضد الإنسانية، وسنضمن تحقيق العدالة لمنفذ هجوم واشنطن".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الهجوم على الحرس الوطني يمثل أكبر تهديد للأمن القومي تواجهه بلادنا، معتبرا أن اعتداء واشنطن الشنيع عمل إرهابي وجريمة بحق بلدنا برمته.

 
 
واشنطن توقف معالجة طلبات الهجرة للمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى

