واشنطن توقف معالجة طلبات الهجرة للمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية إيقاف معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية إطلاق النار على عناصر من الحرس الوطني في واشنطن.

