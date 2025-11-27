كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس؟

بحلول الساعة 0200 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% عند 4154.09 دولار للأوقية (الأونصة).
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 4151.20 دولار للأوقية.
