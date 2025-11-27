الخميس 2025-11-27 11:40 ص
 

انخفاض أسعار النفط مع توقعات بوقف القتال في أوكرانيا

تعبيرية
 
الخميس، 27-11-2025 09:04 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط الخميس على خلفية توقعات بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وهو ما قد يمهد الطريق أمام إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على الإمدادات الروسية، إلا أن التداول سيظل ضعيفا بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.3%، إلى 62.92 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.4%، إلى 58.44 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو 1% عند التسوية الأربعاء مع تقييم المستثمرين لمخاطر زيادة المعروض واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
 
 
