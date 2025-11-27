انخفاض أسعار النفط مع توقعات بوقف القتال في أوكرانيا

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.3%، إلى 62.92 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.4%، إلى 58.44 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان بنحو 1% عند التسوية الأربعاء مع تقييم المستثمرين لمخاطر زيادة المعروض واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
